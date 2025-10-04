В керівній партії Німеччини підтримують заборону на соцмережі для осіб до 16 років
Генеральний секретар керівної партії Німеччини ХДС Карстен Ліннеманн висловився за встановлення вікового обмеження для користування соціальними мережами.
Про це він заявив в інтерв’ю Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".
Політик переконаний, що якщо користування соцмережами залишиться безконтрольним, "це буде зрадою дітей та молоді".
"Коли я бачу, що відбувається в Інтернеті, це вже не є нормальною взаємодією. Людей ображають, дискредитують, дискримінують, і часто це відбувається нижче пояса. Не дивно, що діти, які проводять багато часу онлайн, все частіше страждають від депресії. Вони бачать війну, злочинність, насильство, сексуалізований контент, який вони ще не в змозі переварити", – сказав він.
За словами Ліннеманна, дискусія щодо обмеження доступу дітей до соцмереж давно назріла.
"Особисто я відкрита до дебатів про заборону соціальних мереж до 16 років.. Звичайно, заборона може бути лише однією з цеглинок. Діти мають право на дитинство", – додав він.
При цьому він визнав, що ухвалити таку заборону буде непросто, однак, за його словами, "закривати очі на те, що це робить з нашими дітьми, просто безвідповідально".
В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.
У Німеччині міністерка юстиції Стефані Хубіг також виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж.