В правящей партии Германии поддерживают запрет на соцсети для лиц до 16 лет

Генеральный секретарь правящей партии Германии ХДС Карстен Линнеманн высказался за установление возрастного ограничения для пользования социальными сетями.

Об этом он заявил в интервью Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

Политик убежден, что если пользование соцсетями останется бесконтрольным, "это будет предательством детей и молодежи".

"Когда я вижу, что происходит в Интернете, это уже не является нормальным взаимодействием. Людей оскорбляют, дискредитируют, дискриминируют, и часто это происходит ниже пояса. Неудивительно, что дети, которые проводят много времени онлайн, все чаще страдают от депрессии. Они видят войну, преступность, насилие, сексуализированный контент, который они еще не в состоянии переварить", – сказал он.

По словам Линнеманна, дискуссия об ограничении доступа детей к соцсетям давно назрела.

"Лично я открыта к дебатам о запрете социальных сетей до 16 лет. Конечно, запрет может быть лишь одним из кирпичиков. Дети имеют право на детство", – добавил он.

При этом он признал, что принять такой запрет будет непросто, однако, по его словам, "закрывать глаза на то, что это делает с нашими детьми, просто безответственно".

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям. Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

В Германии министр юстиции Стефани Хубиг также выступила за установление возрастного ограничения для пользователей социальных сетей.