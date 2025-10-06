Польща полегшує процедури використання дронів у армії

Міністерство національної оборони Польщі змінює процедури використання дронів у війську – нові правила мають спростити користування цим озброєнням, а також прискорити придбання та випробування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Нові правила щодо реєстру військових повітряних суден вже почали діяти. До цього реєстру тепер не потрібно буде вносити дрони з вагою до 5 кілограмів, а також ударні дрони-камікадзе.

Без цієї зміни таке обладнання, у разі потрапляння до підрозділу, могло б використовуватися лише після виконання трудомістких процедур внесення до міністерського реєстру.

Ще однією зміною, яка незабаром набуде чинності, є виключення вищезазначених безпілотних літальних апаратів із суворих правил безпеки польотів державної авіації. Це має насамперед прискорити та спростити випробування та навчання, які йдуть повним ходом.

Наразі кожна подія, пов'язана зі знищенням або пошкодженням дрона, тягне за собою створення комісії з розслідування аварії або інциденту, що паралізує навчання. Солдати загрузають у бюрократичних процедурах.

Нагадаємо, в середині вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.

Це сталося після того, як вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.

