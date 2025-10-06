Польша облегчает процедуры использования дронов в армии

Министерство национальной обороны Польши меняет процедуры использования дронов в армии – новые правила должны упростить пользование этим вооружением, а также ускорить приобретение и испытания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Новые правила по реестру военных воздушных судов уже начали действовать. В этот реестр теперь не нужно будет вносить дроны с весом до 5 килограммов, а также ударные дроны-камикадзе.

Без этого изменения такое оборудование, в случае попадания в подразделение, могло бы использоваться только после выполнения трудоемких процедур внесения в министерский реестр.

Еще одним изменением, которое вскоре вступит в силу, является исключение вышеупомянутых беспилотных летательных аппаратов из строгих правил безопасности полетов государственной авиации. Это должно прежде всего ускорить и упростить испытания и обучение, которые идут полным ходом.

Сейчас каждое происшествие, связанное с уничтожением или повреждением дрона, влечет за собой создание комиссии по расследованию аварии или инцидента, что парализует обучение. Солдаты погрязают в бюрократических процедурах.

Напомним, в середине сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам.

Это произошло после того, как ночью 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши.

