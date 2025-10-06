Ультраправые требуют выборов во Франции после неожиданной отставки премьера

Лидер французских ультраправых Жордан Барделла после неожиданной отставки премьера Себастьена Лекорню, который проработал на посту меньше месяца, требует распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Через несколько минут после отставки Лекорню ультраправое "Национальное объединение" не замедлило с реакцией. Его лидер Жордан Барделла призвал Эмманюэля Макрона снова распустить Национальную ассамблею и отправить французов к избирательным урнам.

"Однозначно, в ближайшие недели, а то и месяцы, состоятся повторные выборы, и Национальное объединение будет готово взять на себя ответственность", – заявил он.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню утром в понедельник, 6 октября, подал президенту Макрону заявление об отставке. На посту премьера Лекорню провел 27 дней – самый короткий срок в истории Франции.

Вечером 5 октября Лекорню завершил формирование своего правительства. Новому правительству сразу начали угрожать вотумом недоверия.

Напомним, Лекорню, который до сих пор занимался Министерством обороны, заступил на премьерский пост после вынужденной отставки Франсуа Байру.

Большинство французов не верили, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.