У Молдові засудили до в’язниці ще одного соратника Шора 

У Молдові оголосили вирок ще одному соратнику олігарха-втікача Ілана Шора, який був керівником місцевого осередку партії.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

6 жовтня суд сектора Буюкани у Кишиневі заочно засудив до 3 років в’язниці керівника місцевого осередку партії "Шор" у Бессарабці у справі про незаконне фінансування партії, а також оголосив його у розшук.

Згідно з матеріалами справи, звинувачений отримав 1,75 млн леїв від угруповання олігарха-втікача Ілана Шора на організацію протестів і гонорари членам партії.

Йдеться про складову великого розслідування щодо незаконного фінансування партії "Шор", яка з 2023 року оголошена незаконною. Слідство вважає, що Ілан Шор витратив на утримання своєї політсили мільйони леїв незрозумілого походження, які ввозили в країну готівкою або переказували з Росії та не вказували в офіційній звітності.

Кошти витрачалися на гонорари партійним працівникам та оплату учасникам антиурядових мітингів.

Подібні розслідування і вироки відбуваються щодо багатьох представників місцевих осередків партії. Одним з найгучніших за останній час був вирок для депутатки Марини Таубер, яку засудили до 7,5 років в’язниці.

Нагадаємо, олігарх Ілан Шор у Молдові засуджений до 15 років у справі про так звану "крадіжку мільярда" з банків Молдови. У зв’язку з цим він багато років перебуває за межами країни, останнім часом – у Росії.

Там він заснував проросійський блок "Перемога", який у підсумку не допустили до участі у виборах 2025 року.



