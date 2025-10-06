В Молдове приговорили к тюрьме еще одного соратника Шора

В Молдове объявили приговор еще одному соратнику беглого олигарха Илана Шора, который был руководителем местной ячейки партии.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

6 октября суд сектора Буюканы в Кишиневе заочно приговорил к трем годам тюрьмы руководителя местной ячейки партии "Шор" в Бессарабке по делу о незаконном финансировании партии, а также объявил его в розыск.

Согласно материалам дела, обвиняемый получил 1,75 млн леев от группировки беглого олигарха Илана Шора на организацию протестов и гонорары членам партии.

Речь идет о составляющей большого расследования о незаконном финансировании партии "Шор", которая с 2023 года объявлена незаконной. Следствие считает, что Илан Шор потратил на содержание своей политсилы миллионы леев непонятного происхождения, которые ввозили в страну наличными или переводили из России и не указывали в официальной отчетности.

Средства тратились на гонорары партийным работникам и оплату участникам антиправительственных митингов.

Подобные расследования и приговоры происходят в отношении многих представителей местных ячеек партии. Одним из самых громких за последнее время был приговор для депутата Марины Таубер, которую приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

Напомним, олигарх Илан Шор в Молдове приговорен к 15 годам по делу о так называемой "краже миллиарда" из банков Молдовы. В связи с этим он много лет находится за пределами страны, в последнее время – в России.

Там он основал пророссийский блок "Победа", который в итоге не допустили к участию в выборах 2025 года.