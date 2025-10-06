Макрон дал уходящему в отставку премьеру Франции два дня на поиск "стабильности"

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил главу правительства Себастьяна Лекорню, который в понедельник объявил об отставке, в течение следующих двух дней определить "платформу действий и стабильности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Лекорню провел встречу с французским президентом в понедельник после его неожиданного заявления об отставке с поста главы правительства Франции.

"Президент Республики поручил господину Себастьяну Лекорню, премьер-министру, который ушел в отставку, ответственному за текущие дела, провести до среды вечером окончательные переговоры с целью определения платформы действий и стабильности для страны", – сообщил Елисейский дворец.

Утром в понедельник стало известно, что Лекорню подал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке.

Он пробыл на посту рекордно короткие 27 дней, а его правительство – менее суток.

Лидер французских ультраправых Жордан Барделла требует распустить парламент и объявить досрочные выборы.

