Лідер ультраправих Польщі відреагував на статтю на "Європейській правді"

Лідер польської ультраправої партії "Конфедерація" Славомір Менцен заявив, що українці не мають "жодного права" вирішувати майбутнє Польщі та каже про необхідність "захищати" Польщу та "її ідентичність".

Так він відреагував на статтю "Працюйте та мовчіть: як вдарить по українцях перегляд вимог до громадянства Польщі" Олени Бабакової, що вийшла на "Європейській правді".

Менцен висловив обурення, що "українці в Польщі хочуть мати дедалі більший вплив на нашу політику".

"Їх тут уже 2 мільйони, а тепер вони планують отримати представництво в Сеймі – і то вже у 2027 році! Їхні журналісти пишуть статті, у яких висловлюють обурення тим, що ми не хочемо дозволити їм керувати нашою країною. Вони вважають себе уповноваженими говорити полякам, якою має бути наша батьківщина!" – написав Менцен.

Політик додав, що українці "не мають на це жодного права".

"Не дозволимо, щоб чужі інтереси вирішували майбутнє Польщі! Ми повинні захищати нашу країну і її ідентичність!" – додав Менцен.

У статті Бабакової критично розглядається пропозиція президента Польщі Кароля Навроцького підвищити строки проживання в країні для отримання громадянства. Серед іншого, авторка зазначає, що таким чином велика група українців не матиме змоги впливати на зміни в країні у ролі виборців, наприклад, на виборах до Сейму у 2027 році.

Бабакова також пише, що президент Навроцький вже давно заграє з ультраправими – зокрема, під час виборчої кампанії він підписав декларацію Менцена із зобов’язанням не відправляти польських військових до України та протидіяти вступові Києва до НАТО.

Вето щодо закону "Про допомогу громадянам України", за словами авторки статті на "ЄП", теж було жестом в бік "конфедератів".