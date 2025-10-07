Лидер ультраправых Польши отреагировал на статью в "Европейской правде"

Лидер польской ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен заявил, что украинцы не имеют "никакого права" решать будущее Польши и говорит о необходимости "защищать" Польшу и "ее идентичность".

Так он отреагировал на статью "Работайте и молчите: как ударит по украинцам пересмотр требований к гражданству Польши" Елены Бабаковой, вышедшую на "Европейской правде".

Менцен выразил возмущение, что "украинцы в Польше хотят иметь все большее влияние на нашу политику".

"Их здесь уже 2 миллиона, а теперь они планируют получить представительство в Сейме – и то уже в 2027 году! Их журналисты пишут статьи, в которых выражают возмущение тем, что мы не хотим позволить им управлять нашей страной. Они считают себя уполномоченными говорить полякам, какой должна быть наша родина!" – написал Менцен.

Политик добавил, что украинцы "не имеют на это никакого права".

"Не позволим, чтобы чужие интересы решали будущее Польши! Мы должны защищать нашу страну и ее идентичность!" – добавил Менцен.

В статье Бабаковой критически рассматривается предложение президента Польши Кароля Навроцкого увеличить сроки проживания в стране для получения гражданства. Среди прочего, автор отмечает, что таким образом большая группа украинцев не сможет влиять на изменения в стране в качестве избирателей, например, на выборах в Сейм в 2027 году.

Бабакова также пишет, что президент Навроцкий уже давно заигрывает с ультраправыми – в частности, во время избирательной кампании он подписал декларацию Менцена с обязательством не отправлять польских военных в Украину и противодействовать вступлению Киева в НАТО.

Вето на закон "О помощи гражданам Украины", по словам автора статьи в "ЕП", тоже было жестом в сторону "конфедератов".