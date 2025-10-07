Опозиція Литви вимагає від президента усунути правопопулістів від керівництва культурою

Лідери опозиційних партій Сейму Литви закликають президента Гітанаса Науседу скористатися своїми повноваженнями та спонукати керівну коаліцію передати Міністерство культури від ультраправої партії "Зоря Німану" іншій політичній силі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У зверненні до президента опозиціонери зазначили, що партія "Зоря Німану" – популістська та деструктивна, і що вона створює хаос у політичному полі держави.

"Слід домагатися передачі цього міністерства іншій партії з керівної більшості. Ми не маємо розкоші експериментувати з державою Литва та її культурою", – йдеться у зверненні парламентарів до президента.

Звернення до глави держави підписали лідерка Ліберального руху Вікторія Чміліте-Нільсен, голова "Союзу Вітчизни-Литовських християнських демократів" (TS-LKD) Лаурінас Кащюнас та лідер Демократичного союзу "Заради Литви" Саулюс Скверняліс.

Парламентарі наголошують, що готові підтримати уряд меншості, якщо коаліція буде сформована без участі "Зорі Німану".

"В інтересах держави ми готові підтримати уряд меншості, якщо буде вирішено створити коаліцію без партії "Зоря Німану". Ми не можемо і не повинні бути заручниками популістського шантажу", – йдеться у зверненні до президента.

У понеділок, після засідання коаліційної ради лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що має іншого кандидата на посаду міністра культури. Прізвище кандидата депутат не назвав, але підкреслив, що ця людина добре відома культурній спільноті та не належить до його партії.

У неділю у різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник партії "Зоря Німану".

Минулого тижня, за наполяганням прем'єр-міністерки Литви Інги Ругінене, попередній очільник Мінкульту від "Зорі Німану" Ігнотас Адомавічюс оголосив про відставку. Це сталося після активних протестів у Литві.

Однак у "Зорі Німану" заявили, що Мінкульт залишиться за ними.