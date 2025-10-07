Оппозиция Литвы требует от президента отстранить правопопулистов от руководства культурой

Лидеры оппозиционных партий Сейма Литвы призывают президента Гитанаса Науседу воспользоваться своими полномочиями и побудить правящую коалицию передать Министерство культуры от ультраправой партии "Заря Немана" другой политической силе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В обращении к президенту оппозиционеры отметили, что партия "Заря Немана" – популистская и деструктивная, и что она создает хаос в политическом поле государства.

"Следует добиваться передачи этого министерства другой партии из правящего большинства. У нас нет роскоши экспериментировать с государством Литва и его культурой", – говорится в обращении парламентариев к президенту.

Обращение к главе государства подписали лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен, председатель "Союза Отечества-Литовских христианских демократов" (TS-LKD) Лауринас Кащюнас и лидер Демократического союза "Ради Литвы" Саулюс Сквернялис.

Парламентарии отмечают, что готовы поддержать правительство меньшинства, если коалиция будет сформирована без участия "Зари Немана".

"В интересах государства мы готовы поддержать правительство меньшинства, если будет решено создать коалицию без партии "Заря Немана". Мы не можем и не должны быть заложниками популистского шантажа", – говорится в обращении к президенту.

В понедельник, после заседания коалиционного совета лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что у него есть другой кандидат на должность министра культуры. Фамилию кандидата депутат не назвал, но подчеркнул, что этот человек хорошо известен культурному сообществу и не принадлежит к его партии.

В воскресенье в разных городах Литвы состоялась предупредительная забастовочная акция. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель партии "Заря Немана".

На прошлой неделе, по настоянию премьер-министра Литвы Инги Ругинене, предыдущий глава Минкульта от "Зари Немана" Игнотас Адомавичюс объявил об отставке. Это произошло после активных протестов в Литве.

Однако в "Заре Немана" заявили, что Минкульт останется за ними.