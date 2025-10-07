Укр Рус Eng

У Молдові передали до суду справу українця, що допомагав співвітчизникам з нелегальним виїздом

Новини — Вівторок, 7 жовтня 2025, 12:51 — Марія Ємець

У Молдові передали до суду справу щодо громадянина України, який, як вважають, заробив близько 460 тисяч євро на сприянні українським чоловікам призовного віку у нелегальному перетину кордону з України до Молдови. 

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це йдеться в оголошенні Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ.

У прокуратурі повідомили, що передали до суду справу щодо громадянина України, який, фізично перебуваючи у Німеччині, у складі організованої групи заробляв на сприянні у перетині кордону українським чоловікам призовного віку. 

Слідство вважає 27-річного звинувачуваного "банкіром" мережі, що сприяла нелегальному перетину кордону України з Молдовою чоловіками призовного віку. Його завданнями був також пошук клієнтів через Telegram та організація виїзду через територію Придністров’я. За послуги просили від 5 до 10 тисяч доларів з особи. 

Як вважають, звинувачуваний таким чином за 2022-2024 роки отримав на свій криптогаманець понад 9 млн молдовських леїв (близько 460 тисяч євро). 

За звинуваченнями українцю загрожує до 12 років позбавлення волі та штраф у розмірі 1 млн леїв. Справу розглядатимуть у Кишиневі. 

У повідомленні не уточнюють, чи звинувачуваний досі перебуває у Німеччині та чи будуть подавати запит на його екстрадицію. 

Раніше у Молдові засудили колишнього прикордонника за сприяння 7 українцям призовного віку з незаконним перетином кордону.

Нещодавно у Молдові затримали прикордонника, який примусово повернув двох чоловіків в Україну.

Нагадаємо, минулої зими румунські прикордонники і рятувальники цієї зими неодноразово шукали українських громадян, які ризикнули переходити кордон через гори

Молдова Війна з РФ
