У Молдові передали до суду справу українця, що допомагав співвітчизникам з нелегальним виїздом

У Молдові передали до суду справу щодо громадянина України, який, як вважають, заробив близько 460 тисяч євро на сприянні українським чоловікам призовного віку у нелегальному перетину кордону з України до Молдови.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це йдеться в оголошенні Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ.

У прокуратурі повідомили, що передали до суду справу щодо громадянина України, який, фізично перебуваючи у Німеччині, у складі організованої групи заробляв на сприянні у перетині кордону українським чоловікам призовного віку.

Слідство вважає 27-річного звинувачуваного "банкіром" мережі, що сприяла нелегальному перетину кордону України з Молдовою чоловіками призовного віку. Його завданнями був також пошук клієнтів через Telegram та організація виїзду через територію Придністров’я. За послуги просили від 5 до 10 тисяч доларів з особи.

Як вважають, звинувачуваний таким чином за 2022-2024 роки отримав на свій криптогаманець понад 9 млн молдовських леїв (близько 460 тисяч євро).

За звинуваченнями українцю загрожує до 12 років позбавлення волі та штраф у розмірі 1 млн леїв. Справу розглядатимуть у Кишиневі.

У повідомленні не уточнюють, чи звинувачуваний досі перебуває у Німеччині та чи будуть подавати запит на його екстрадицію.

Раніше у Молдові засудили колишнього прикордонника за сприяння 7 українцям призовного віку з незаконним перетином кордону.

Нещодавно у Молдові затримали прикордонника, який примусово повернув двох чоловіків в Україну.

Нагадаємо, минулої зими румунські прикордонники і рятувальники цієї зими неодноразово шукали українських громадян, які ризикнули переходити кордон через гори.