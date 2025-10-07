В Молдове передали в суд дело украинца, помогавшего соотечественникам с нелегальным выездом

В Молдове передали в суд дело в отношении гражданина Украины, который, как считают, заработал около 460 тысяч евро на содействии украинским мужчинам призывного возраста в нелегальном пересечении границы из Украины в Молдову.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом говорится в объявлении Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особых дел.

В прокуратуре сообщили, что передали в суд дело в отношении гражданина Украины, который, физически находясь в Германии, в составе организованной группы зарабатывал на содействии в пересечении границы украинским мужчинам призывного возраста.

Следствие считает 27-летнего обвиняемого "банкиром" сети, способствовавшей нелегальному пересечению границы Украины с Молдовой мужчинами призывного возраста. Его задачами был также поиск клиентов через Telegram и организация выезда через территорию Приднестровья. За услуги просили от 5 до 10 тысяч долларов с человека.

Как считают, обвиняемый таким образом за 2022-2024 годы получил на свой криптокошелек более 9 млн молдовских леев (около 460 тысяч евро).

По обвинениям украинцу грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн леев. Дело будет рассматриваться в Кишиневе.

В сообщении не уточняют, находится ли обвиняемый до сих пор в Германии и будут ли подавать запрос на его экстрадицию.

Ранее в Молдове осудили бывшего пограничника за содействие семи украинцам призывного возраста с незаконным пересечением границы.

Недавно в Молдове задержали пограничника, который принудительно вернул двух мужчин в Украину.

Напомним, прошлой зимой румынские пограничники и спасатели этой зимой неоднократно искали украинских граждан, которые рискнули переходить границу через горы.