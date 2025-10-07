Естонський депутат про Меркель: вона або дурепа, або прикидається

Депутат парламенту Естонії (Рійгікогу) Еерік-Нійлес Кросс жорстко засудив колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка нещодавно зробила серію скандальних заяв про агресію РФ і кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Про це естонський депутат написав у колонці для порталу Postimees, повідомляє "Європейська правда".

Кросс вважає, що колишня очільниця німецького уряду так і не усвідомила своїх помилок.

Зокрема, депутат вказав на заяву Меркель про бажання налагодити прямі контакти з Владіміром Путіним, і як, за її словами, цьому завадили Польща і країни Балтії.

За його словами, до бажання Меркель запросити Путіна на саміт ЄС критично поставилась тодішня естонська прем’єрка Кая Каллас, яку підтримав тодішній прем’єр Італії Маріо Драгі "і навіть Віктор Орбан".

"Рада міністрів не підтримала ідею зустрічі з Путіним, спільну пресконференцію було скасовано, а Меркель позбулася прощального подарунка. Тоді в естонських дипломатів склалося враження, що Меркель усвідомила свою помилку", – зазначив Кросс.

Він розповів, що після цього Меркель навіть запросила Каллас на обід і зателефонувала прем'єр-міністрам Латвії та Литви, щоб перепросити за те, що не проконсультувалася з ними.

"Однак, мабуть, вона досі переконана, що ідея була хорошою", – додав естонський депутат.

Кросс підкреслив, що починаючи з лютого 2022 року, кілька високопосадовців і політиків у Берліні і публічно, і приватно підтвердили, що Німеччина помилялася, вважаючи, що можна стримати Росію через ділові зв'язки та економічну взаємозалежність.

"Але оскільки саме такою була політика Меркель, ця дама, ймовірно, досі не може чесно поглянути на справу свого життя… Не знаю, прикидається вона дурепою чи справді дурепа. На щастя, її час минув", – додав він.

Кросс додав, що інтерв’ю Меркель "скористається армія російських тролів, а журналістика піддасться хайпу".

"Але це, безумовно, не вплине на поточний курс Німеччини і, швидше, сприятиме єдності НАТО", – резюмував він.

Меркель в недавньому інтерв'ю сказала, що в 2021 році разом з Емманюелем Макроном вона хотіла організувати переговори Європейського Союзу з Путіним, однак проти цього виступили країни Балтії та Польща.

Вона також вважає, що пандемія COVID-19 вплинула на рішення Владіміра Путіна вторгнутися в Україну.

Її слова викликали широкий резонанс у Польщі, Литві та Естонії.