Эстонский депутат о Меркель: она либо дура, либо прикидывается

Депутат парламента Эстонии (Рийгикогу) Эрик-Нийлес Кросс жестко осудил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая недавно сделала серию скандальных заявлений об агрессии РФ и кремлевского правителя Владимира Путина.

Об этом эстонский депутат написал в колонке для портала Postimees, сообщает "Европейская правда".

Кросс считает, что бывшая глава немецкого правительства так и не осознала своих ошибок.

В частности, депутат указал на заявление Меркель о желании наладить прямые контакты с Владимиром Путиным, и как, по ее словам, этому помешали Польша и страны Балтии.

По его словам, к желанию Меркель пригласить Путина на саммит ЕС критически отнеслась тогдашний эстонский премьер Кая Каллас, которую поддержали тогдашний премьер Италии Марио Драги "и даже Виктор Орбан".

"Совет министров не поддержал идею встречи с Путиным, совместная пресс-конференция была отменена, а Меркель лишилась прощального подарка. Тогда у эстонских дипломатов сложилось впечатление, что Меркель осознала свою ошибку", – отметил Кросс.

Он рассказал, что после этого Меркель даже пригласила Каллас на обед и позвонила премьер-министрам Латвии и Литвы, чтобы извиниться за то, что не проконсультировалась с ними.

"Однако, видимо, она до сих пор убеждена, что идея была хорошей", – добавил эстонский депутат.

Кросс подчеркнул, что начиная с февраля 2022 года, несколько высокопоставленных чиновников и политиков в Берлине и публично, и частным образом подтвердили, что Германия ошибалась, считая, что можно сдержать Россию через деловые связи и экономическую взаимозависимость.

"Но поскольку именно такой была политика Меркель, эта дама, вероятно, до сих пор не может честно взглянуть на дело своей жизни... Не знаю, прикидывается она дурой или действительно дура. К счастью, ее время прошло", – добавил он.

Кросс добавил, что интервью Меркель "воспользуется армия российских троллей, а журналистика поддастся хайпу".

"Но это, безусловно, не повлияет на текущий курс Германии и, скорее, будет способствовать единству НАТО", – резюмировал он.

Меркель в недавнем интервью сказала, что в 2021 году вместе с Эмманюэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с Путиным, однако против этого выступили страны Балтии и Польша.

Она также считает, что пандемия COVID-19 повлияла на решение Владимира Путина вторгнуться в Украину.

Ее слова вызвали широкий резонанс в Польше, Литве и Эстонии.