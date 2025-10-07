В Кракове эвакуировали людей из-за неразорвавшегося боеприпаса

В центре польского Кракова перекрыли улицу и эвакуировали людей из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В Кракове на улице Коперника обнаружили неразорвавшийся боеприпас во вторник, 7 октября. Его нашли во время строительных работ на территории комплекса Ягеллонского университета.

В связи с этой находкой были эвакуированы примерно 40 человек.

Неразорвавшийся боеприпас был обезврежен полицейскими саперами.

В марте несколько домов в непосредственной близости от торгового центра в центре чешского Брно пришлось эвакуировать полиции и пожарным после того, как во время строительных работ была найдена авиабомба времен Второй мировой войны.

А в начале июня в немецком Кельне состоялась крупнейшая с 1945 года эвакуация после обнаружения трех американских бомб времен Второй мировой войны.

В июле в немецком городе была обезврежена 500-килограммовая бомба – в связи с этим 20 тысяч человек были эвакуированы.