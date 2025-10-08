Криза у Франції: в оточенні експрем’єра заперечують, що його можуть перепризначити
В оточенні Себастьєна Лекорню заперечують чутки про те, що президент Франції Емманюель Макрон може повторно призначити його на прем’єрську посаду.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Співрозмовник з оточення експрем'єра Лекорню, який подав у відставку на початку тижня, заперечив чутки про можливість його повторного призначення на посаду за підсумками переговорів з партіями про шляхи виходу з кризи.
"Потрібно припинити поширення неправдивої інформації", – зазначив він.
Коментар у представника команди експрем’єра взяли на тлі чуток у французьких ЗМІ про те, що Емманюель Макрон може повернути Лекорню на прем’єрську посаду, та що нібито вже є домовленість із Соціалістичною партією про те, що вони не блокуватимуть такий уряд.
Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Себастьєн Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку.
Після цього почалися заклики до дострокових парламентських виборів та відставки Макрона.
Зокрема, ультраправе "Національне об’єднання" наголошує, що не бачить іншого сценарію, аніж розпуск парламенту.
Водночас Лекорню після переговорів з різними партіями вважає, що розпуск парламенту малоймовірний.
Ліві партії вимагають від Макрона призначити прем'єра з їхніх лав, нагадуючи, що були переможцями попередніх парламентських виборів.
Ультраліві спробували ініціювати імпічмент Емманюеля Макрона, але їхню ініціативу завернули.
