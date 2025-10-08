Кризис во Франции: в окружении экс-премьера отрицают, что его могут переназначить

В окружении Себастьяна Лекорню отрицают слухи о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон может повторно назначить его на пост премьера.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Собеседник из окружения экс-премьера Лекорню, который подал в отставку в начале недели, опроверг слухи о возможности его повторного назначения на должность по итогам переговоров с партиями о путях выхода из кризиса.

"Нужно прекратить распространение ложной информации", – отметил он.

Комментарий у представителя команды экс-премьера взяли на фоне слухов во французских СМИ о том, что Эмманюэль Макрон может вернуть Лекорню на премьерский пост, и что якобы уже есть договоренность с Социалистической партией о том, что они не будут блокировать такое правительство.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Себастьен Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку.

После этого начались призывы к досрочным парламентским выборам и отставке Макрона.

В частности, ультраправое "Национальное объединение" подчеркивает, что не видит другого сценария, кроме роспуска парламента.

В то же время Лекорню после переговоров с различными партиями считает, что роспуск парламента маловероятен.

Левые партии требуют от Макрона назначить премьера из их рядов, напоминая, что были победителями предыдущих парламентских выборов.

Ультралевые попытались инициировать импичмент Эмманюэля Макрона, но их инициативу отклонили.

