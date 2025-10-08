Литва висловила протест Росії через останні масовані атаки на Україну

МЗС Литви у середу викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити йому протест у зв’язку з останніми масованими обстрілами території України.

Про це литовське міністерство повідомило на своєму сайті, пише "Європейська правда".

У відомстві відзначили, що останніми тижнями Росія здійснила одні з найінтенсивніших атак проти України, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільних об’єктах і критичній інфраструктурі по всій країні.

Особливе занепокоєння викликає у Литви припинення зовнішнього електропостачання ЗАЕС з 23 вересня через дії Росії, що підвищує ризик ядерної аварії.

У ноті МЗС, врученій російському представнику, зазначено, що заяви представників кремлівського режиму про нібито повагу РФ до принципів Статуту ООН і прагнення до миру є брехливими та лицемірними, а своєю останньою ескалацією Росія продовжує поповнювати перелік своїх воєнних злочинів.

"Литовська Республіка вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила агресію проти України, і заявляє, що разом із союзниками й надалі допомагатиме Україні зміцнювати її спроможність захищатися від цієї агресії", – заявили у МЗС Литви.

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи останні атаки РФ, зазначила, що так Росія маскує свій невдалий літній наступ.

Президентка Молдови Мая Санду закликала збільшити і прискорити допомогу Україні на тлі останніх атак Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала шокуючими кадри із залізничного вокзалу Шостки, де російські удари поцілили у пасажирські поїзди.