Литва выразила протест России из-за последних массированных атак на Украину

МИД Литвы в среду вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить ему протест в связи с последними массированными обстрелами территории Украины.

Об этом литовское министерство сообщило на своем сайте, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что в последние недели Россия осуществила одни из самых интенсивных атак против Украины, целенаправленно нанося удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре по всей стране.

Особую обеспокоенность у Литвы вызывает прекращение внешнего электроснабжения ЗАЭС с 23 сентября из-за действий России, что повышает риск ядерной аварии.

В ноте МИД, врученной российскому представителю, отмечено, что заявления представителей кремлевского режима о якобы уважении РФ к принципам Устава ООН и стремлении к миру являются лживыми и лицемерными, а своей последней эскалацией Россия продолжает пополнять перечень своих военных преступлений.

"Литовская Республика требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила агрессию против Украины, и заявляет, что вместе с союзниками и в дальнейшем будет помогать Украине укреплять ее способность защищаться от этой агрессии", – заявили в МИД Литвы.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя последние атаки РФ, отметила, что так Россия маскирует свое неудачное летнее наступление.

Президент Молдовы Мая Санду призвала увеличить и ускорить помощь Украине на фоне последних атак России.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, где российские удары попали в пассажирские поезда.