Укр Рус Eng

Матернова считает обстрел посольства ЕС в Киеве предупредительным ударом

Новости — Четверг, 9 октября 2025, 17:37 — Ирина Кутелева, Сергей Сидоренко

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает "предупредительным ударом" российскую атаку 28 августа, в результате которой пострадало здание представительства Евросоюза в Киеве.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

Как отметила Матернова, "28 августа станет одним из тех дней, которые я никогда не забуду до конца жизни".

"Примерно в 80-90 метрах от представительства ЕС и в 30 метрах от Британского совета две ракеты попали в небольшое административное здание, и как взрывная волна, так и обломки ракет и кассетных боеприпасов существенно повредили наше здание", – рассказала она.

Матернова отметила, что шрапнель, которой были начинены ракеты, повредили бронированные окна в конференц-зале представительства (на видео видно, какие повреждения получили эти окна).

"К счастью, эта атака, которую я считаю предупредительным ударом, произошла примерно в пять утра. Поэтому, к счастью, никого из сотрудников в офисе тогда не было, а наши охранники, которые работают круглосуточно, находились в укрытии", – добавила посол.

Она также показала "Европейской правде" фото того, как выглядело здание представительства после атаки.

 
 

При этом Матернова выразила восхищение быстрыми темпами восстановления в Украине пострадавших от атак зданий.

"Прошло чуть больше недели, чтобы мы смогли все привести в порядок. Потолки уже отремонтированы. Единственное, что еще остается сделать – это окна, ведь более 100 окон были разрушены. Их надо заменить, и это займет еще несколько недель", – отметила она.

Напомним, в результате российской массированной атаки на Киев в ночь на 28 августа пострадало, в частности, представительство ЕС в Украине.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос осудила этот массированный российский удар по Киеву.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что обстрел Киева является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.

Читайте интервью Матерновой на сайте "Европейской правды" вскоре или смотрите видео.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Матернова
Реклама: