Матернова считает обстрел посольства ЕС в Киеве предупредительным ударом

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает "предупредительным ударом" российскую атаку 28 августа, в результате которой пострадало здание представительства Евросоюза в Киеве.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

Как отметила Матернова, "28 августа станет одним из тех дней, которые я никогда не забуду до конца жизни".

"Примерно в 80-90 метрах от представительства ЕС и в 30 метрах от Британского совета две ракеты попали в небольшое административное здание, и как взрывная волна, так и обломки ракет и кассетных боеприпасов существенно повредили наше здание", – рассказала она.

Матернова отметила, что шрапнель, которой были начинены ракеты, повредили бронированные окна в конференц-зале представительства (на видео видно, какие повреждения получили эти окна).

"К счастью, эта атака, которую я считаю предупредительным ударом, произошла примерно в пять утра. Поэтому, к счастью, никого из сотрудников в офисе тогда не было, а наши охранники, которые работают круглосуточно, находились в укрытии", – добавила посол.

Она также показала "Европейской правде" фото того, как выглядело здание представительства после атаки.

При этом Матернова выразила восхищение быстрыми темпами восстановления в Украине пострадавших от атак зданий.

"Прошло чуть больше недели, чтобы мы смогли все привести в порядок. Потолки уже отремонтированы. Единственное, что еще остается сделать – это окна, ведь более 100 окон были разрушены. Их надо заменить, и это займет еще несколько недель", – отметила она.

Напомним, в результате российской массированной атаки на Киев в ночь на 28 августа пострадало, в частности, представительство ЕС в Украине.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос осудила этот массированный российский удар по Киеву.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что обстрел Киева является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.

