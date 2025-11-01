"Сядем с Путиным и бахнем": Лукашенко потряс "Орешником" перед Западом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что российский ракетный комплекс "Орешник" нужен ему, чтобы пугать соседние государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Во время поездки в Витебскую область Беларуси Лукашенко подтвердил планы поставить "Орешник" – который он назвал "страшным оружием" – на боевое дежурство в декабре.

"Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом. – Ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь", – добавил он.

По мнению белорусского диктатора, это позволит Беларуси избежать судьбы Украины, ведь "война начиналась в Украине с этого": "На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травлили. Это было на моих глазах".

Далее он пустился в рассуждения о Минских соглашениях, которые якобы Запад и Украина использовали, чтобы "обмануть Россию и нас".

"Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибших и покалеченных украинцев. Ну зачем вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", – сказал Лукашенко.

Как известно, Россия единственный раз применяла баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в войне против Украины – удар был нанесен по Днепру в ноябре 2024 года.

Вскоре после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва передаст Беларуси такую систему.

В сентябре в Беларуси хвастались, что отработали развертывание "Орешника" во время учений "Запад".