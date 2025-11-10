Зеленский: Украина хочет заказать 27 систем ПВО Patriot в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, пишет "Европейская правда".

В течение последних недель Россия неоднократно наносила удары по национальной энергосистеме Украины, что привело к частым отключениям электроэнергии.

"Таковы наши условия жизни. Это нормально. В Киеве, как и везде, бывают перебои с электроэнергией", – сказал Зеленский.

Он заявил, что глава Кремля Владимир Путин отдает приказ о "террористических атаках" на энергетическую систему Украины, в результате которых гибнут гражданские лица.

В этом контексте он подчеркнул, что тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы защитить Украину от ночных роев российских дронов.

По его словам, Украина хочет заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей. Между тем, считает украинский президент, европейские государства могли бы предоставить Украине свои существующие системы Patriot.

Отметим, в конце октября Зеленский объявил, что Украина готовит контракт с американским производителем на приобретение 25 систем Patriot.

А на заседании "коалиции решительных" украинский президент предложил европейским государствам временно передать свои системы Patriot Украине.

В начале ноября Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot.