В Украину прибыла спикер парламента Сербии

В Украине находится с визитом спикер парламента Сербии Ана Брнабич, она анонсировала подписание документа о сотрудничестве между странами в вопросе обмена евроинтеграционным опытом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает РТС.

Ана Брнабич во время визита в Киев встретилась, в частности, со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Она отметила, что Украина и Сербия могут улучшать сотрудничество и что Сербия будет поддерживать Украину на ее евроинтеграционном пути.

"Вы можете рассчитывать на Сербию в предоставлении всей технической поддержки и знаний на этом пути. Рада объявить, что наш министр по евроинтеграции Неманья Старович проинформировал меня, что меморандум о взаимопонимании между Сербией и Украиной по этому вопросу финализирован и готов к подписанию", – сказала Брнабич.

Брнабич также выразила надежду на визит в Сербию в ближайшем будущем "группы дружбы" от украинского парламента.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич говорили о евроинтеграции обеих стран.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос во время презентации годовых отчетов о прогрессе стран-кандидатов призвала Сербию исправить ряд проблем для движения к членству в ЕС.

