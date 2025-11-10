Зеленський обговорив зі спікеркою парламенту Сербії вступ до ЄС і безпеку

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрівся зі спікеркою парламенту Сербії Аною Брнабич, яка перебуває з візитом у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Зеленського, із Брнабич він насамперед обговорив процес європейської інтеграції, який "є стратегічною метою для обох наших країн".

"Окремо говорили про міждержавну співпрацю, партнерство заради регіональної безпеки. Дякую Сербії за підтримку територіальної цілісності України", – додав він.

Глава держави також подякував першій леді Сербії за участь у самітах перших леді та джентльменів і увагу до проблеми українських дітей, яких викрала Росія.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич говорили про євроінтеграцію обох країн.

Під час візиту до Києва спікерка парламенту Сербії анонсувала підписання документа про співпрацю з Україною у питанні обміну євроінтеграційним досвідом.