Зеленский обсудил со спикером парламента Сербии вступление в ЕС и безопасность

Президент Владимир Зеленский в понедельник встретился со спикером парламента Сербии Аной Брнабич, которая находится с визитом в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

По словам Зеленского, с Брнабич он в первую очередь обсудил процесс европейской интеграции, который "является стратегической целью для обеих наших стран".

"Отдельно говорили о межгосударственном сотрудничестве, партнерстве ради региональной безопасности. Спасибо Сербии за поддержку территориальной целостности Украины", – добавил он.

Глава государства также поблагодарил первую леди Сербии за участие в саммитах первых леди и джентльменов и внимание к проблеме украинских детей, похищенных Россией.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич говорили о евроинтеграции обеих стран.

Во время визита в Киев спикер парламента Сербии анонсировала подписание документа о сотрудничестве с Украиной в вопросе обмена евроинтеграционным опытом.