В Сейме Литвы приняли присягу новые министры культуры и обороны

Во вторник, 11 ноября, в Сейме Литвы приняли присягу назначенная министром культуры Вайда Алекнавичене и Робертас Каунас, который возглавит Министерство обороны.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал в понедельник, 10 ноября, указ о назначении обоих кандидатов от Социал-демократической партии на должности министров.

На следующий день, 11 ноября, в Сейме Литвы Алекнавичене и Каунас приняли присягу.

Позже в этот же день в Министерстве обороны состоится официальная церемония по случаю смены министра, где Довиле Шакалиене, которая ранее возглавляла оборонное ведомство, передаст флаг министерства Каунасу и вручит ему регалии власти.

Напомним, 7 ноября Социал-демократическая

партия Литвы решила выдвинуть на должность министра культуры, которая долгое время была вакантной, депутата Сейма Вайду Алекнавичене.

Алекнавичене уже номинировали на должность главы Министерства культуры Литвы. Она даже получила одобрение президента Гитанаса Науседы, но перед принятием присяги подала в отставку после того, как социал-демократы согласились передать министерство партии "Заря Немана".

Ее выдвиженец Игнатас Адомавичюс пробыл в должности всего неделю и подвергся публичной критике.

А Каунаса назначили после того, как 23 октября премьер Литвы Инга Ругинене отправила в отставку Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновниками.