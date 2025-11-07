У Сербії зятю Трампа дозволили звести готель замість розбомбленої НАТО будівлі генштабу

Парламент Сербії у пʼятницю ухвалив закон, який спрощує порядок демонтажу колишньої будівлі генштабу Югославії у Белграді, де планує звести готель компанія, повʼязана із зятем Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

На засіданні у пʼятницю Народна скупщина Сербії ухвалила так званий lex specialis – це спеціальний закон, який має перевагу над загальним законом у випадку, коли обидва регулюють одне й те саме питання.

Ухвалені зміни створюють виняток для швидкого схвалення знесення будівлі генерального штабу армії колишньої Югославії та дозволу будувати на цій ділянці.

Минулого року стало відомо, що цю ділянку має отримати у безкоштовну оренду на 99 років компанії Affinity Partners, повʼязаній із зятем президента США Джаредом Кушнером.

Передбачалось, що компанія Кушнера отримає право на будівництво розкішного готельно-житлового комплексу й музею.

Але процес загальмувався після того, як у травні сербського посадовця звинуватили у підробці документів на користь Affinity Partners.

Крім того, для багатьох місце розбомбленої будівлі генштабу Сербії є символом опору країни проти "агресії" НАТО 1999 року. Тому в Белграді неодноразово влаштовували протести проти забудови.