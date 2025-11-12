Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю із проханням помилувати Нетаньягу

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог отримав листа від президента США Дональда Трампа, в якому той закликає його розглянути можливість помилування прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву офісу Герцога, передає "Європейська правда".

Нетаньягу вже тривалий час перебуває під судом за звинуваченням у корупції, і Трамп неодноразово просив помилувати свого близького союзника. Сам прем’єр Ізраїлю заперечує звинувачення і не визнає себе винним.

"Хоча я абсолютно поважаю незалежність ізраїльської судової системи та її вимоги, я вважаю, що ця "справа" проти Бібі (прізвисько Нетаньягу. – Ред.), який довгий час боровся разом зі мною, в тому числі проти дуже сильного супротивника Ізраїлю, Ірану, є політичним, невиправданим переслідуванням", – написав Трамп у листі до Герцога.

У відповідь на це офіс заявив, що будь-хто, хто прагне отримати президентське помилування, повинен подати офіційний запит відповідно до встановлених процедур.

Під час візиту Трампа до Ізраїлю в жовтні він також закликав Герцога помилувати прем'єр-міністра у своїй промові перед парламентом.

Нагадаємо, у жовтні Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Пізніше Ізраїль і ХАМАС звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.

Наприкінці жовтня президент США став на захист рішення Ізраїлю про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази.