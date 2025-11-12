Трамп направил письмо президенту Израиля с просьбой помиловать Нетаньяху

Президент Израиля Исаак Герцог получил письмо от президента США Дональда Трампа, в котором тот призывает его рассмотреть возможность помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление офиса Герцога, передает "Европейская правда".

Нетаньяху уже длительное время находится под судом по обвинению в коррупции, и Трамп неоднократно просил помиловать своего близкого союзника. Сам премьер Израиля отрицает обвинения и не признает себя виновным.

"Хотя я абсолютно уважаю независимость израильской судебной системы и ее требования, я считаю, что это "дело" против Биби (прозвище Нетаньяху. – Ред.), который долгое время боролся вместе со мной, в том числе против очень сильного противника Израиля, Ирана, является политическим, неоправданным преследованием", – написал Трамп в письме к Герцогу.

В ответ на это офис заявил, что любой, кто стремится получить президентское помилование, должен подать официальный запрос в соответствии с установленными процедурами.

Во время визита Трампа в Израиль в октябре он также призвал Герцога помиловать премьер-министра в своей речи перед парламентом.

Напомним, в октябре Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

Позже Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении договоренностей, достигнутых при содействии администрации Трампа и ближневосточных посредников. После этого США провели переговоры с израильской стороной.

В конце октября президент США встал на защиту решения Израиля о возобновлении ударов по группировке ХАМАС в секторе Газы.