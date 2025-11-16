Сербія протягом тижня ухвалить рішення щодо націоналізації НПЗ під контролем "Газпрому"

Президент Сербії Александар Вучич у неділю сказав, що за будь-яку ціну хоче уникнути націоналізації компанії NIS, яка через більшу частину російської власності перебуває під американськими санкціями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба уряду Сербії.

На засіданні сербського уряду в неділю Вучич сказав, що країна досі не відчула наслідків санкцій США проти NIS, "тому що ми добре підготувалися, маємо достатньо запасів палива і немає причин для паніки".

"До наступної неділі ми маємо ухвалити рішення і мати рішення для NIS, і я сподіваюся, що азійські та європейські партнери, з якими російські партнери ведуть переговори, погодяться вести переговори про власність, що означатиме, що ми зможемо повідомити про це спільним листом", – додав він.

На засіданні президент Сербії також сказав, що прагне уникнути рішення щодо націоналізації NIS, "тому що вона не перебуває у нашій переважній власності", цитує його балканська служба "Радіо Свобода".

"Я хочу, щоб ми спочатку вичерпали всі можливості", – сказав Вучич.

Цього тижня Сербія повідомила, що російські компанії "Газпром нефть" і "Газпром", які разом володіють контрольним пакетом акцій в 56% єдиного нафтопереробного заводу країни надіслали запит до Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), заявивши про готовність передати контроль над компанією третій стороні.

Напередодні Сербія отримала тримісячну ліцензію від США на пошук покупця для NIS.

США спочатку наклали санкції на російський нафтовий сектор, зокрема і "Газпром", у січні 2025 року, але для NIS вони кілька разів відкладалися і, нарешті, вступили в силу на початку жовтня.