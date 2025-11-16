Сербия в течение недели примет решение о национализации НПЗ под контролем "Газпрома"

Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье заявил, что любой ценой хочет избежать национализации компании NIS, которая из-за большей части российской собственности находится под американскими санкциями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба правительства Сербии.

На заседании сербского правительства в воскресенье Вучич сказал, что страна до сих пор не почувствовала последствий санкций США против NIS, "потому что мы хорошо подготовились, имеем достаточно запасов топлива и нет причин для паники".

"До следующего воскресенья мы должны принять решение и иметь решение для NIS, и я надеюсь, что азиатские и европейские партнеры, с которыми российские партнеры ведут переговоры, согласятся вести переговоры о собственности, что будет означать, что мы сможем сообщить об этом совместным письмом", – добавил он.

На заседании президент Сербии также сказал, что стремится избежать решения о национализации NIS, "потому что она не находится в нашей преимущественной собственности", цитирует его балканская служба "Радио Свобода".

"Я хочу, чтобы мы сначала исчерпали все возможности", – сказал Вучич.

На этой неделе Сербия сообщила, что российские компании "Газпром нефть" и "Газпром", которые вместе владеют контрольным пакетом акций в 56% единственного нефтеперерабатывающего завода страны, направили запрос в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), заявив о готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

Накануне Сербия получила трехмесячную лицензию от США на поиск покупателя для NIS.

США первоначально наложили санкции на российский нефтяной сектор, в том числе и на "Газпром", в январе 2025 года, но для NIS они несколько раз откладывались и, наконец, вступили в силу в начале октября.