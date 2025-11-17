Сибига прокомментировал эвакуацию в Румынии после атаки РФ на СПГ-танкер

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что атака России на СПГ-танкер на Дунае, которая привела к эвакуации жителей села в Румынии, свидетельствует о необходимости усиления давления на РФ для завершения войны.

Об этом министр написал в понедельник в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Сибига напомнил, что после того, как российское нападение повредило судно с СПГ в Одесской области, Румыния была вынуждена эвакуировать жителей своего приграничного села.

"Грубая эскалация террора со стороны России угрожает не только Украине, но и нашим соседям. Это подчеркивает неотложность коллективного давления на Москву с целью прекращения войны", – написал министр.

Как стало известно, в румынском селе Плауру, что на берегу Дуная напротив украинского Измаила, объявили эвакуацию из-за пожара на танкере с СПГ, который загорелся в результате ночного удара РФ.

На прошлой неделе Румыния вызвала посла России из-за очередного падения российского дрона на своей территории.

Из-за близости приграничных румынских сел к территории Украины там объявляют воздушную тревогу во время атак РФ по югу Одесской области, иногда Румыния поднимает свою авиацию.