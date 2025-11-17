Туск созывает чрезвычайную встречу комитета по нацбезопасности после диверсии на железной дороге
Премьер Польши Дональд Туск созвал на утро вторника заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности.
Об этом глава правительства Польши сообщил в соцсети Х в понедельник, пишет "Европейская правда".
В посте Туск не уточнил причину созыва комитета, однако он объявил об этом после того, как ранее в понедельник подтвердил, что железнодорожные пути на маршруте между Варшавой и Люблином повредил взрыв. Туск назвал произошедшее "беспрецедентным актом диверсии".
"Завтра утром состоится чрезвычайное заседание правительственного комитета по вопросам национальной безопасности с участием военных командиров, руководителей служб и представителя президента", – проинформировал польский премьер-министр.
Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине. Также на этом участке пути произошел еще один инцидент, который пока не признали диверсией.
В польском Министерстве иностранных дел заявили, что диверсии на железной дороге не повлияют на дальнейшую помощь Варшавы для Украины.
Глава МИД Украины Андрей Сибига допустил, что к диверсионным инцидентам на польской железной дороге может быть причастна Россия и предложил Варшаве помощь с расследованием.
Поезд "Киев – Варшава" задержался почти на полчаса из-за диверсии.