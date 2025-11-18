У Німеччині нагадали Сербії про необхідність санкцій проти РФ для вступу в ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль нагадав Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до Європейського Союзу.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Вадефуль зустрівся зі своїм сербським колегою Марко Джуричем, а після цього заявив, що "Україна веде боротьбу за свободу не тільки для себе, але й для всієї Європи".

"Нам потрібна чітка підтримка з боку всіх держав Європейського Союзу, а також країн, що прагнуть до нього приєднатися", – зазначив він.

Глава МЗС Німеччини заявив, що Сербія повинна довести, що "йде чітким шляхом до Європейського Союзу".

Зокрема він зауважив, що країна має синхронізувати зовнішню політику, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до Європейського Союзу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно також нагадала Сербії про таку необхідність.

На початку осені сербський президент Александар Вучич на зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним поскаржився на те, що через розв’язану РФ війну проти України Сербія "перебуває у складній ситуації".

Влітку сербський міністр з питань євроінтеграції Неманья Старович заявив, що його держава готова буде підтримати антиросійські санкції ЄС, якщо членство балканської країни в Євросоюзі буде на горизонті.