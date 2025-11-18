В Германии напомнили Сербии о необходимости санкций против РФ для вступления в ЕС

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль напомнил Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в Европейский Союз.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Вадефуль встретился со своим сербским коллегой Марко Джуричем, а после этого заявил, что "Украина ведет борьбу за свободу не только для себя, но и для всей Европы".

"Нам нужна четкая поддержка со стороны всех государств Европейского Союза, а также стран, стремящихся к нему присоединиться", – отметил он.

Глава МИД Германии заявил, что Сербия должна доказать, что "идет четким путем к Европейскому Союзу".

В частности, он отметил, что страна должна синхронизировать внешнюю политику, включая санкции против России, для вступления в Европейский Союз.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно также напомнила Сербии о такой необходимости.

В начале осени сербский президент Александар Вучич на встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным пожаловался на то, что из-за развязанной РФ войны против Украины Сербия "находится в сложной ситуации".

Летом сербский министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович заявил, что его государство готово будет поддержать антироссийские санкции ЕС, если членство балканской страны в Евросоюзе будет на горизонте.