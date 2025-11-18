Польша: российские фейки в сети перекладывают вину за диверсии на железной дороге на Украину

В российском и польском информационных пространствах с воскресенья распространяется дезинформация, целью которой является переложение ответственности за диверсии на польской железной дороге на Украину и дискредитация действий польских служб, ответственных за безопасность.

Об этом сообщило Министерство цифровизации Польши во вторник, пишет "Европейская правда".

По сообщению, информация о диверсиях на железной дороге была подхвачена российскими СМИ и Telegram-каналами. Нарративы сосредоточены на представлении диверсии как следствия углубления внутренних напряжений в Европе и как действия, вдохновленного "партией войны" в Европейском Союзе.

Польша описывается как страна, которая провоцирует инциденты, чтобы потом обвинить Россию и оправдать дальнейшую военную поддержку Украины. Параллельно появляются предположения, что за диверсии могут отвечать "польские партизаны", анархисты или западные диверсанты.

В российских СМИ также появляются упоминания о Германии – предположения, что Берлин может подрывать военные поставки в Украину в рамках мести за подрыв газопровода "Северный поток-2".

Также упоминаются предыдущие атаки на инфраструктуру в Германии, Франции и Чехии – они якобы подтверждают, что Европа сама становится жертвой хаоса, который она вызвала, поддерживая Украину.

Доминирующим тезисом в российских сообщениях является утверждение, что за актами диверсий стоят сами граждане европейских стран, которые таким образом выражают растущую фрустрацию и сопротивление политике своих правительств.

Также было зафиксировано распространение нарративов о "диверсиях украинских служб". В публичном пространстве появились многочисленные сообщения, ограничивающие ответственность России и обвиняющие Украину. Эти сообщения использовали эмоциональную лексику.

В течение последних 24 часов появились более агрессивные и открыто пророссийские сообщения, в которых диверсии связывали исключительно с Украиной, например:

"Украинская агентура действует быстро. Это они хотят заблокировать транзит, от которого живет Польша"; "Украинские службы имеют в Польше тысячи агентов"; "Подрыв путей – дело рук украинских террористов"; "Последствия терпимости к украинскому терроризму".

Появились также агрессивные лозунги "Польша и Россия вместе против Украины", что является классическим элементом российских информационных операций.

Появились также сообщения, повторяющие сфальсифицированную информацию о том, что "немецкие СМИ за несколько дней до этого предупредили PKP о возможной диверсии".

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши рассказал, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Перед этим в структурах безопасности Польши заявили о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге, хотя Россию прямо не назвали.