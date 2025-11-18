МИД об "украинских диверсантах" в Польше: партнеры понимают, что источником является Россия

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обнародованные польскими спецслужбами выводы об установлении двух граждан Украины, подозреваемых в совершении под руководством спецслужб РФ диверсионных действий на железной дороге.

Об этом говорится в обнародованном МИД комментарии, пишет "Европейская правда".

В министерстве отметили, что Украина решительно осуждает такие диверсии, однако обратили внимание: РФ умышленно вербует людей с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию.

"Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Но мы убеждены, что партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ", – отметили в ведомстве.

События в Польше, подчеркнули в МИД, в очередной раз подтверждают, что одновременно с захватнической войной против Украины, Россия ведет полномасштабную гибридную войну против Европы, пытаясь разбить единство партнеров в помощи Украине.

"Подтверждаем свою готовность оказывать всю необходимую помощь польским компетентным органам и соответствующим службам наших союзников для установления всех обстоятельств инцидента, привлечения виновных к ответственности и формирования совместного превентивного механизма для противодействия таким преступным действиям в будущем", – заявили в МИД.

Украина настроена на дальнейшую тесную координацию с Польшей и другими государствами-союзниками в противодействии российской гибридной агрессии и укреплении общей безопасности, добавили в министерстве.

Отметим, Министерство цифровизации Польши во вторник заявило, что в российском и польском информационных пространствах с воскресенья распространяется дезинформация, целью которой является переложение ответственности за диверсии на польской железной дороге на Украину.

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши рассказал, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых