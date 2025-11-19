У Німеччині активісти блокували вирубку лісу на краю кар'єра, є заарештовані

У Німеччині екоактивісти намагалися запобігти вирубці Sündenwäldchen ("Лісу гріха") на краю вугільного кар'єра Гамбах, що розташований у землі Рейнланд-Пфальц.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За даними поліції, під час очищення останньої ділянки лісу, зайнятої активістами, на відкритому кар'єрі Гамбах у гірничодобувному районі Рейнланду було затримано 15 осіб.

Як повідомили правоохоронці, операція розпочалася у вівторок, 18 листопада. Наразі четверо з 15 затриманих перебувають під вартою.

Фото: Spiegel

Увечері 18 листопада до 10 осіб зібралися перед штаб-квартирою поліції округу Рейн-Ерфт у Бергхаймі, щоб висловити солідарність із затриманими.

За даними поліції, акція протесту триває й у середу, 19 листопада.

Як зазначається, активісти проживали в невеликому лісі більше року і побудували там будиночки на деревах.

Протест тривав на тлі того, що німецька багатонаціональна енергетична компанія RWE хоче вирубати ліс площею приблизно один гектар на краю відкритого кар'єра, щоб можна було видобувати гравій.

Минулого тижня поліція німецького Гессена проводила операцію проти табору, встановленого активістами-екологами, які зайняли частину лісу, щоб захистити дерева від вирубки.

