В Германии активисты блокировали вырубку леса на краю карьера, есть арестованные

В Германии экоактивисты пытались предотвратить вырубку Sündenwäldchen ("Леса греха") на краю угольного карьера Гамбах, расположенного в земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

По данным полиции, при очистке последнего участка леса, занятого активистами, на открытом карьере Гамбах в горнодобывающем районе Рейнланда были задержаны 15 человек.

Как сообщили правоохранители, операция началась во вторник, 18 ноября. Сейчас четверо из 15 задержанных находятся под стражей.

Фото: Spiegel

Вечером 18 ноября до 10 человек собрались перед штаб-квартирой полиции округа Рейн-Эрфт в Бергхайме, чтобы выразить солидарность с задержанными.

По данным полиции, акция протеста продолжается и в среду, 19 ноября.

Как отмечается, активисты проживали в небольшом лесу больше года и построили там домики на деревьях.

Протест продолжался на фоне того, что немецкая многонациональная энергетическая компания RWE хочет вырубить лес площадью примерно один гектар на краю открытого карьера, чтобы можно было добывать гравий.

На прошлой неделе полиция немецкого Гессена проводила операцию против лагеря, установленного активистами-экологами, которые заняли часть леса, чтобы защитить деревья от вырубки.

В июне активисты Greenpeace залезли на башню железнодорожного вокзала в столице Финляндии Хельсинки и на несколько часов вывесили там свой баннер с лозунгом "Пора сопротивляться".

В июле стало известно, что в Германии мужчина и женщина должны возместить убытки за проникновение на скотобойню в Нижней Саксонии и незаконную съемку.

В том же месяце немецкая полиция арестовала двух человек, которые могли облить красной краской федеральное ведомство канцлера страны.