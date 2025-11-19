Сибига: действия РФ доказывают, что "мирный план" должен начинаться с давления

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил: это очередное доказательство того, что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X утром 19 ноября.

Сибига рассказал, что очередная массированная атака РФ в ночь на среду была направлена против критической инфраструктуры и пострадали также много обычных жилых домов. По его словам, подтвержденное количество погибших в Тернополе уже возросло до 10, среди десятков пострадавших – 12 детей.

"Зверский и постоянный террор РФ демонстрирует, что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву, чтобы заставить ее включаться в реальную дипломатическую работу и завершать войну. Это война, которую Россия должна была бы никогда не начинать, война, в которой она не может победить и которую отказывается завершать. Санкции, изоляция и ответственность могут заставить Москву наконец сделать это", – написал министр иностранных дел Украины.

Посол ЕС эмоционально рассказала подписчикам о последствиях ночной атаки РФ, в частности в Тернополе.

В Румынии заявили, что поднимали истребители во время ночной атаки РФ против Украины и что один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы. В Молдове пока проверяют эту информацию.

Польша также поднимала авиацию, о нарушении воздушного пространства не сообщали.