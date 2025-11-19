В Естонії закликали тиснути на РФ на тлі чергового масованого удару по Україні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масований російський удар по українських регіонах та закликав тиснути на Москву, аби досягнути миру.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Чергова масована атака РФ у ніч проти середи, 19 листопада, за словами глави МЗС України Андрія Сибіги, була спрямована на критичну інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждали багато звичайних житлових будинків. Наразі підтверджена кількість загиблих у Тернополі вже зросла до 10, серед десятків постраждалих – 12 дітей.

"Від Харкова до Львова, сьогоднішні удари Росії забрали життя і поранили багатьох людей, включаючи дітей, а також зруйнували життєво важливу цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну мережу", – заявив Тсахкна у відповідь на це.

Він наголосив, що це "безжальне насильство доводить, що справжній мир може бути досягнутий лише шляхом тиску на Москву".

"Санкції, ізоляція та притягнення до відповідальності мають тривати", – додав очільник естонського зовнішньополітичного відомства.

Посол ЄС емоційно розповіла підписникам про наслідки нічної атаки РФ, зокрема у Тернополі.

У Румунії заявили, що піднімали винищувачі під час нічної атаки РФ проти України і що один з безпілотників порушив повітряний простір Румунії та Молдови. У Молдові поки перевіряють цю інформацію.

Польща також піднімала авіацію, про порушення повітряного простору не повідомляли.