В Эстонии призвали давить на РФ на фоне очередного массированного удара по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на массированный российский удар по украинским регионам и призвал давить на Москву, чтобы достичь мира.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Очередная массированная атака РФ в ночь на среду, 19 ноября, по словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, была направлена на критическую инфраструктуру. В результате атаки пострадали много обычных жилых домов. Сейчас подтвержденное количество погибших в Тернополе уже возросло до 10, среди десятков пострадавших – 12 детей.

"От Харькова до Львова, сегодняшние удары России унесли жизни и ранили многих людей, включая детей, а также разрушили жизненно важную гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую сеть", – заявил Тсахкна в ответ на это.

Он подчеркнул, что это "безжалостное насилие доказывает, что настоящий мир может быть достигнут только путем давления на Москву".

"Санкции, изоляция и привлечение к ответственности должны продолжаться", – добавил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Посол ЕС эмоционально рассказала подписчикам о последствиях ночной атаки РФ, в частности в Тернополе.

В Румынии заявили, что поднимали истребители во время ночной атаки РФ против Украины и что один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы. В Молдове пока проверяют эту информацию.

Польша также поднимала авиацию, о нарушении воздушного пространства не сообщали.