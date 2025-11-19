Польша закрывает последнее консульство РФ после подрыва железной дороги

Польша решила закрыть консульство России в Гданьске, последнее из функционирующих в стране, после двух диверсий на железной дороге между Люблином и Варшавой.

Как сообщает Onet, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава МИД Польши отметил, что Варшава определилась с первыми мерами после выводов следствия по диверсиям на железной дороге.

"Я решил отозвать согласие на деятельность последнего российского консульства – в Гданьске. Об этом будет сообщено российской стороне официальной нотой в ближайшие часы", – заявил Сикорский.

"Мы не планируем прекращать дипломатические отношения с Россией, как делают другие страны после актов терроризма или диверсий", – добавил он.

Сикорский подчеркнул, что Варшава неоднократно предупреждала Москву, что в случае враждебных действий в отношении Польши ответом будет дальнейшее сокращение ее дипломатического и консульского присутствия в стране. Он подчеркнул, что Россия не только не прекратила такие попытки, а активизировала их.

Сикорский подчеркнул, что врагами страны являются "не чиновники ЕС, украинцы или правительство Польши, а те, кто отправляет диверсантов в Польшу".

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Впоследствии СМИ неофициально узнали, что следствие вышло на четырех вероятных сообщников – также граждан Украины.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

В МИД Украины в комментарии по случаю отметили, что РФ умышленно вербует для таких действий людей с паспортом гражданина Украины.

Дональд Туск также отметил, что Россия заинтересована подпитывать антиукраинские настроения в Польше.