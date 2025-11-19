В Турции начались переговоры Зеленского и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил в Анкаре президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Эрдоган встретил Зеленского у входа в президентский комплекс. Затем Эрдоган и Зеленский вместе позировали для фото перед турецким и украинским флагами.

Далее президенты провели встречу, в которой также приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава национальной разведки Ибрагим Калын и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Затем Эрдоган и Зеленский продолжат переговоры за рабочим ужином, после чего выступят с заявлениями на совместной пресс-конференции.

Зеленский прибыл в Турцию ночью 19 ноября.

Ранее глава государства анонсировал, что во время визита в Турцию проведет встречу с Эрдоганом относительно справедливого мира для Украины.