В Турции начались переговоры Зеленского и Эрдогана
Новости — Среда, 19 ноября 2025, 16:45 —
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил в Анкаре президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".
Эрдоган встретил Зеленского у входа в президентский комплекс. Затем Эрдоган и Зеленский вместе позировали для фото перед турецким и украинским флагами.
Далее президенты провели встречу, в которой также приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, глава национальной разведки Ибрагим Калын и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.
Затем Эрдоган и Зеленский продолжат переговоры за рабочим ужином, после чего выступят с заявлениями на совместной пресс-конференции.
Зеленский прибыл в Турцию ночью 19 ноября.
Ранее глава государства анонсировал, что во время визита в Турцию проведет встречу с Эрдоганом относительно справедливого мира для Украины.