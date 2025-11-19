Конгресс США окончательно одобрил публикацию "файлов Эпштейна"

Законопроект, который требует от Министерства юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, прошел одобрение Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Сенат США во вторник согласился одобрить законопроект о публикации "файлов Эпштейна" по единогласной процедуре, которая не предусматривает дополнительного голосования.

Это произошло после того, как нижняя палата Конгресса США, Палата представителей, одобрила законопроект практически единогласно.

После этого документ был признан таким, что официально одобрен Конгрессом, и передан президенту Дональду Трампу для подписания.

Ранее Трамп заявил, что подпишет законопроект об обнародовании материалов, если он будет принят Конгрессом, а также призвал Республиканскую партию проголосовать за него.

Напомним, Джеффри Эпштейн в 2019 году году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особый политический вес в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

