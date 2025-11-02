Більшість поляків проти заміни Туска на Сікорського

У політичних колах Польщі вже деякий час лунають заяви про те, що сценарій заміни Дональда Туска на Радослава Сікорського на посаді прем’єра може реалізуватися до виборів 2027 року – однак більшість поляків проти такої ідеї.

Про це свідчить опитування United Surveys для Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

44,6% опитаних проти заміни Дональда Туска на посаді прем'єр-міністра Радославом Сікорським. 24,8% відповіли "скоріше ні", а 19,8% – "категорично ні".

33,1% респондентів висловили підтримку такому кроку: 10% відповіли "однозначно так", а 23,1% "скоріше так". Велика група не визначилася – 22,3%.

51% виборців керівної коаліції виступають проти заміни Туска на Сікорського. 33% цієї групи підтримали б такий крок, а 16% не висловили чіткої думки.

32% опитаних з групи прихильників опозиції підтримують доручення Сікорському посади прем'єр-міністра. Проти цього висловилися аж 46% виборців "Права і справедливості" та "Конфедерації". Невизначених у цій групі було 22%.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький очолює рейтинг довіри серед громадян країни, на другому місці – очільник МЗС та віцепрем’єр Радослав Сікорський.

А понад половина поляків дали негативну оцінку роботі Дональда Туска на посаді прем’єр-міністр.