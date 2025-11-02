Большинство поляков против замены Туска на Сикорского

В политических кругах Польши уже некоторое время звучат заявления о том, что сценарий замены Дональда Туска на Радослава Сикорского на посту премьера может реализоваться до выборов 2027 года – однако большинство поляков против такой идеи.

Об этом свидетельствует опрос United Surveys для Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

44,6% опрошенных против замены Дональда Туска на посту премьер-министра Радославом Сикорским. 24,8% ответили "скорее нет", а 19,8% – "категорически нет".

33,1% респондентов выразили поддержку такому шагу: 10% ответили "однозначно да", а 23,1% "скорее да". Большая группа не определилась – 22,3%.

51% избирателей правящей коалиции выступают против замены Туска на Сикорского. 33% этой группы поддержали бы такой шаг, а 16% не высказали четкого мнения.

32% опрошенных из группы сторонников оппозиции поддерживают поручение Сикорскому должности премьер-министра. Против этого высказались 46% избирателей "Права и справедливости" и "Конфедерации". Неопределившихся в этой группе было 22%.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий возглавляет рейтинг доверия среди граждан страны, на втором месте – глава МИД и вице-премьер Радослав Сикорский.

А более половины поляков дали негативную оценку работе Дональда Туска на посту премьер-министра.