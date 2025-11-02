В Польше хакеры похитили данные пользователей сервиса онлайн-кредитов, в частности номера PESEL

Хакеры получили доступ к данным части клиентов польского сервиса SuperGrosz, который предоставляет быстрые онлайн-кредиты.

Об инциденте сообщил в соцсети Х министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский, пишет "Европейская правда".

По его словам, утечка касается большого объема конфиденциальной информации, в частности номеров PESEL, адресов проживания, телефонов, адресов электронной почты, имен и фамилий, сведений о семейном положении, количестве детей, месте работы, доходе, а также номеров банковских счетов.

"Ситуация очень серьезная", – прокомментировал хакерскую атаку министр.

Гавковский призвал клиентов SuperGrosz быть особенно осторожными – изменить пароли к своим учетным записям, включить двухфакторную аутентификацию и защитить номер PESEL через приложение mObywatel.

Об утечке сообщили главе Управления по защите персональных данных Польши. Продолжается расследование и поиск злоумышленников.

В компании AIQLABS, которая управляет сервисом SuperGrosz, подтвердили факт кибератаки.

По сообщению на сайте SuperGrosz, неизвестные лица получили удаленный доступ к части базы данных клиентов, использовав специально созданный код. В компании признают, что злоумышленники похитили по крайней мере часть информации и существует высокий риск ее обнародования в интернете.

"На данный момент нам известно, что данные касаются группы из 10 тысяч пользователей, потенциально масштаб утечки может быть больше", – говорится в сообщении на сайте SuperGrosz.

